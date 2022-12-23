«Мы обернулись, а за нами толпа». Милнер вспомнил, как его чуть не похитили в Бразилии

Бывший полузащитник сборной Англии Джеймс Милнер вспомнил историю, в которую он попал с соотечественником Филом Джагелкой во время ЧМ-2014 в Бразилии.

«Мы пошли играть в гольф и не смогли вовремя завершить игру. Отель был близко, некоторые из парней уже закончили играть, но мы с Джагелкой решили завершить две последние лунки. За нами должна была приехать машина, но я сказал, что мы прогуляемся пешком. Разумеется, нам ответили, что мы не можем покидать территорию отеля, но мы её покинули. Когда мы шли по улице, то увидели, как за нами идёт толпа парней. Мы решили идти быстрее и сказали друг другу: «У нас проблемы».

Потом они побежали, мы бежали быстрее. Внезапно впереди остановилась машина, и я подумал: «Всё, они нас похитят». Дверь открылась, а это была охрана», — приводит слова Милнера Mundo Deportivo.

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