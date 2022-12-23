Президент ФИФА Инфантино отписался от повара Salt Bae после инцидента в финале ЧМ-2022

Президент ФИФА Джанни Инфантино отписался в социальных сетях от турецкого повара Нусрета Гёкче, более известного как Salt Bae. Об этом сообщает Sky Sports. Многие болельщики ранее негативно отреагировали на то, что Нусрет потрогал Кубок мира после финала ЧМ-2022, и обвинили его в неприкрытом самопиаре.

После этого ФИФА начала внутреннее расследование инцидента, чтобы выяснить, как он получил доступ к полю на постоянной основе.

18 декабря состоялся финальный матч чемпионата мира по футболу в Катаре, в котором сборная Аргентины обыграла Францию в серии послематчевых пенальти.

Болельщик упал с моста в Буэнос-Айресе, но продолжил праздновать победу сборной Аргентины на чемпионате мира на параде. Видеоролик: