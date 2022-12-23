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«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с ПСВ о трансфере Коди Гакпо

«Манчестер Юнайтед» начал переговоры с ПСВ о трансфере Коди Гакпо
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«Манчестер Юнайтед» сделал ПСВ предложение о трансфере нападающего Коди Гакпо, сообщает Mirror. По информации источника, манкунианцы узнали о финансовых проблемах клуба из Эйндховена, которые означают, что ПСВ готов отпустить 23-летнего форварда за сумму менее € 50 млн в январское трансферное окно.

Наставник «Юнайтед» Эрик тен Хаг считает, что приобретение Гакпо повысит шансы команды в борьбе за место в первой четвёрке АПЛ. По мнению специалиста, игрок сборной Нидерландов привнесёт в коллектив агрессию и жажду побед, которые не мог дать 37-летний португалец Криштиану Роналду.

В минувшее трансферное окно Гакпо интересовались «Лидс» и «Саутгемптон», «павлины» даже предоставили игроку частный самолёт, однако спортивный директор ПСВ Джон де Йонг заблокировал сделку.

На чемпионате мира в Катаре Гакпо принял участие в пяти матчах сборной Нидерландов и забил три гола.

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