Клаудио Раньери назначен главным тренером «Кальяри»

Итальянский тренер Клаудио Раньери возглавил «Кальяри», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение со специалистом заключено до 30 июня 2025 года. Раньери уже работал главным тренером «Кальяри» с 1988 по 1991 год.



Последним местом работы специалиста был английский «Уотфорд». Эту команду он возглавил 21 октября 2021 года, однако уже 24 января 2022 года был уволен после того, как под его руководством «шершни» набрали семь очков в 13 играх английской Премьер-лиги.



Раньери выигрывал Кубок Италии с «Фиорентиной», Суперкубок УЕФА с «Валенсией», а в сезоне-2015/2016 сенсационно выиграл английскую Премьер-лигу с «Лестером».



В 2016 году итальянец был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.

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