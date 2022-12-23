Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Клаудио Раньери назначен главным тренером «Кальяри»

Клаудио Раньери назначен главным тренером «Кальяри»
Клаудио Раньери
Комментарии

Итальянский тренер Клаудио Раньери возглавил «Кальяри», сообщает официальный сайт клуба. Соглашение со специалистом заключено до 30 июня 2025 года. Раньери уже работал главным тренером «Кальяри» с 1988 по 1991 год.

Последним местом работы специалиста был английский «Уотфорд». Эту команду он возглавил 21 октября 2021 года, однако уже 24 января 2022 года был уволен после того, как под его руководством «шершни» набрали семь очков в 13 играх английской Премьер-лиги.

Раньери выигрывал Кубок Италии с «Фиорентиной», Суперкубок УЕФА с «Валенсией», а в сезоне-2015/2016 сенсационно выиграл английскую Премьер-лигу с «Лестером».

В 2016 году итальянец был признан лучшим тренером года по версии ФИФА.

Новость по теме
Раньери: все в мире, кроме Франции, болели за Марокко, потому что все любят сказки

Кто из топ-тренеров сейчас без работы?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022