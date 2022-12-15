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Раньери: все в мире, кроме Франции, болели за Марокко, потому что все любят сказки

Раньери: все в мире, кроме Франции, болели за Марокко, потому что все любят сказки
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Известный итальянский футбольный тренер Клаудио Раньери прокомментировал матч полуфинала чемпионата мира 2022 года в Катаре между сборными Франции и Марокко (2:0).

«Аргентина — Франция — самый ожидаемый финал? Да, но вы видели, сколько усилий приложила французская команда, чтобы обыграть фантастическую сборную Марокко? Команда Реграги отлично играла в обороне. Они заслужили гол. Их правый фланг с Хакими и Зиешем, как всегда, был превосходным. Но я хочу сказать, что весь мир, кроме Франции, болел за Марокко. Потому что все любят сказки», — приводит слова Раньери La Gazzetta dello Sport.

Потерпевшая поражение в полуфинале национальная команда Марокко сыграет в матче за бронзовые медали со сборной Хорватии, а Франция встретится в финале чемпионата мира 2022 года с Аргентиной. Матч за третье место пройдёт 17 декабря, финал — 18 декабря. Оба матча начнутся в 18:00 мск.

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