«Манчестер Юнайтед» готов отдать за Энцо Фернандеса € 120 млн
Поделиться
Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес может перебраться в клубы английской Премьер-лиги. Об этом сообщает инсайдер Бруно Андраде в своей социальной сети.
По информации источника, аргентинец привлёк «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Манкунианцы опережают мерсисайдцев в гонке за игрока. Руководство «красных дьяволов» готово отдать за Фернандеса € 120 млн.
Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Энцо Фернандес может перейти в мадридский «Реал». Игроком интересуются другие клубы европейских топ-лиг.
Болельщик упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины на чемпионате мира на параде:
Новость по теме«Реал» заинтересован в приобретении Энцо Фернандеса
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
00:47
-
00:43
-
00:35
-
00:27
-
00:14
- 23 декабря 2022
-
23:50
-
23:47
-
23:33
-
23:15
-
23:10
-
23:03
-
23:02
-
23:00
-
22:47
-
22:47
-
22:46
-
22:40
-
22:33
-
22:30
-
22:24
-
22:05
-
21:30
-
21:28
-
21:19
-
21:14
-
21:06
-
21:01
-
21:00
-
20:57
-
20:53
-
20:42
-
20:35
-
20:30
-
20:25
-
20:00
Партнерский контент