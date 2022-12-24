«Манчестер Юнайтед» готов отдать за Энцо Фернандеса € 120 млн

Полузащитник «Бенфики» Энцо Фернандес может перебраться в клубы английской Премьер-лиги. Об этом сообщает инсайдер Бруно Андраде в своей социальной сети.

По информации источника, аргентинец привлёк «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль». Манкунианцы опережают мерсисайдцев в гонке за игрока. Руководство «красных дьяволов» готово отдать за Фернандеса € 120 млн.

Фернандес был признан лучшим молодым игроком чемпионата мира в Катаре. В семи матчах турнира Энцо забил один гол и сделал одну результативную передачу. Ранее сообщалось, что Энцо Фернандес может перейти в мадридский «Реал». Игроком интересуются другие клубы европейских топ-лиг.

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