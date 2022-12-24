Конте: Льорис будет запасным на матче с «Брентфордом», Ришарлисону необходимо 3–4 недели

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Антонио Конте высказался о доступности футболистов, которые вернулись после чемпионата мира, перед ближайшим матчем английской Премьер-лиги с «Брентфордом» в понедельник, 26 декабря.
«Мне очень нравится, что Иван Перишич вернулся сегодня, провёл с нами тренировку и проявил большое желание. Что касается Уго (Льориса. — Прим. «Чемпионата»), он отправится на матч в качестве запасного. Надеюсь, Ромеро будет доступен к следующей игре с «Астон Виллой».
Ришарлисон? Я говорил с медицинским отделом, они сказали мне, что нам нужно три-четыре недели. Его травма оказалась серьёзной», — приводит слова Конте официальный сайт «Тоттенхэма».
Напомним, нападающий сборной Бразилии Ришарлисон повредил подколенное сухожилие в четвертьфинале чемпионата мира с командой Хорватии (1:1, 2:4 по пенальти).
Отметим, что игра с «Астон Виллой» состоится 1 января.
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