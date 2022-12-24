Холанд обошел Левандовского по голам за 2022 год. Больше только у Мбаппе

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд обошел форварда «Барселоны» Роберта Левандовского по числу голов в 2022 году.



22 декабря футболист «горожан» забил «Ливерпулю» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка лиги. Теперь у него 43 гола в 41 матче за 2022 год. Больше только у нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Он отличился 55 раз в 55 играх за год.



На третьем месте располагается Левандовски, до лета выступавший за «Баварию». У него 42 гола в 51 игре.



На счету форварда «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку 37 мячей в 58 встречах. У нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси – 35 голов в 51 игре. Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн отличился 34 раза, выйдя на поля 61 раз.



Бразилец Неймар забил 32 гола в 42 играх за «ПСЖ». У форварда «Баварии» Садио Мане, который до лета играл за «Ливерпуль», 32 раза поразил ворота соперника при 61 появлении на поле. Нападающий «Реала» Карим Бензема забил 31 мяч в 38 встречах.

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