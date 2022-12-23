Мбаппе — самый дорогой футболист мира по версии Transfermarkt после ЧМ-2022

Нападающий сборной Франции и «ПСЖ» Килиан Мбаппе стал самым дорогим футболистом мира после окончания чемпионата мира 2022 года в Катаре по версии интернет-портала Transfermarkt.
Transfermarkt произвёл обновление трансферных стоимостей футболистов по итогам чемпионата мира в Катаре. Мбаппе стал самым подорожавшим игроком. Его цена выросла на € 20 млн (с € 160 млн до € 180 млн). По стоимости он опередил нападающего «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинга Холанда.
Также на € 20 млн выросла стоимость полузащитника Аргентины и «Бенфики» Энцо Фернандеса (с € 35 млн до € 55 млн). Нападающий «Манчестер Сити» Хулиан Альварес прибавил в трансферной стоимости € 18 млн и теперь оценивается в € 50 млн.
Йошко Гвардиол (€ 75 млн, Хорватия, «РБ Лейпциг»), Коди Гакпо (€ 60 млн, Нидерланды, ПСВ) и Софьян Амрабат (€ 25 млн, Марокко, «Фиорентина») прибавили в цене по € 15 млн каждый. Гвардиол стал самым дорогим защитником в мире.
На € 10 млн выросли стоимости футболистов сборной Англии Джуда Беллингема (€ 110 млн, «Боруссия» Дортмунд) и Букайо Саки (€ 100 млн, «Арсенал»).
Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022
- 23 декабря 2022
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