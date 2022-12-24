Тьяго Силва – о провале Бразилии на ЧМ: и сегодня у меня сердце кровью обливается

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва признался, что до сих пор не может смириться с разочарованием от вылета национальной команды с чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре. Напомним, на стадии 1/4 финала мундиаля бразильцы не сумели обыграть Хорватию и вылетели с турнира.
«И сегодня у меня сердце кровью обливается. Вы не поверите, сколько раз я садился и хотел что-то написать об этом чемпионате мира, о той работе, которую мы проделали. После всего этого пережить такой вылет очень тяжело. Хочу попросить фанатов продолжать выступать с поддержкой в адрес национальной команды, – приводит слова Силвы ITASportPress.
На ЧМ-2022 Силва сумел установить уникальное достижение. В игре с Южной Кореей он отдал ассист своему партнёру по сборной Ришарлисону и стал, таким образом, самым возрастным игроком с голевой передачей на мировых первенствах (38 лет 74 дня).
Фанаты в Загребе празднуют победу над Бразилией. Видеоролик:
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