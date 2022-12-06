Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тьяго Силва стал самым возрастным автором голевой передачи в истории чемпионатов мира

Тьяго Силва стал самым возрастным автором голевой передачи в истории чемпионатов мира
Комментарии

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва установил рекорд чемпионата мира.

Футболист, представляющий «Челси», ассистировал форварду Ришарлисону на 29-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира с Южной Кореей.

Силва стал самым возрастным игроком с голевой передачей на чемпионатах мира, сообщает Opta. Прежнее достижение было установлено камерунцем Роже Милла на ЧМ-1990 в 38 лет и 42 дня. Силве для этого понадобилось 38 лет и 74 дня.

Сборные Бразилии и Южной Кореи встречались на стадионе «974» в Дохе. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Уверенную победу одержала сборная Бразилии – 4:1.

Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.

Реакция игроков сборной Нидерландов после выхода в 1/4 ЧМ-2022

Календарь ЧМ-2022
Новость по теме
Павлюченко: Франция, Бразилия или Аргентина вынесут Англию с чемпионата мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022