Тьяго Силва стал самым возрастным автором голевой передачи в истории чемпионатов мира

Защитник сборной Бразилии Тьяго Силва установил рекорд чемпионата мира.
Футболист, представляющий «Челси», ассистировал форварду Ришарлисону на 29-й минуте матча 1/8 финала чемпионата мира с Южной Кореей.
Силва стал самым возрастным игроком с голевой передачей на чемпионатах мира, сообщает Opta. Прежнее достижение было установлено камерунцем Роже Милла на ЧМ-1990 в 38 лет и 42 дня. Силве для этого понадобилось 38 лет и 74 дня.
Сборные Бразилии и Южной Кореи встречались на стадионе «974» в Дохе. Обслуживала матч бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном из Франции. Стартовый свисток прозвучал в 22:00 мск. Уверенную победу одержала сборная Бразилии – 4:1.
Чемпионат мира по футболу проходит с 20 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. Страна принимает турнир впервые в истории. Решение о проведении чемпионата в конце календарного года было принято из-за климатических условий.
Реакция игроков сборной Нидерландов после выхода в 1/4 ЧМ-2022
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