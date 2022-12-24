Симонян: в России не будет своих Месси и Мбаппе. Надо самим быть великими и выдающимися

Бывший советский футболист Никита Симонян заявил, что в России никогда не родятся игроки, подобные нападающему сборной Аргентины и «ПСЖ» Лионелю Месси и форварду национальной команды Франции и одноклубнику Месси Килиану Мбаппе.
«Родятся ли в России когда-нибудь футболисты уровня Месси и Мбаппе? Нет, не появятся. У нас другая специфика климата, это влияет сильно. В наших суровых условиях, в которых мы находимся, тем не менее появляются большие игроки — Сальников, Нетто, Бобров, Стрельцов, Иванов. Не надо подражать и ждать Мбаппе или Месси у нас, а создавать свою манеру игры и быть выдающимся, великими», — приводит слова Симоняна «РБ Спорт».
Месси — обладатель семи «Золотых мячей», наград лучшему футболисту года по версии France Football. Месси и Мбаппе встретились в финале чемпионата мира 2022 года в Катаре, где победу одержала сборная Аргентины, обыграв Францию в серии пенальти.
- 24 декабря 2022
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