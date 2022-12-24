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Дюков сообщил, что на зимнем турнире РПЛ в ОАЭ судьи будут давать интервью после матчей

Дюков сообщил, что на зимнем турнире РПЛ в ОАЭ судьи будут давать интервью после матчей
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что на товарищеском турнире среди команд Российской Премьер-Лиги, который пройдёт зимой в Объединённых Арабских Эмиратах, судьи будут давать интервью после матчей.

«Мы договорились, что на зимнем турнире РПЛ в Абу-Даби мы опробуем практику комментариев со стороны судей по тем решениям, которые они будут принимать в матче. Дальше посмотрим, как на это отреагирует общественность, команды и сами судьи. Если мы действительно готовы к этому и в этом больше пользы, чем вреда — будем тиражировать эту практику. Масштабировать и применять в соревнованиях Кубка России и РПЛ», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Турнир в ОАЭ пройдёт с 1 по 11 февраля 2023 года. В играх примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Послематчевые интервью арбитров — нововведение, принятое ФИФА на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

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