Дюков сообщил, что на зимнем турнире РПЛ в ОАЭ судьи будут давать интервью после матчей

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что на товарищеском турнире среди команд Российской Премьер-Лиги, который пройдёт зимой в Объединённых Арабских Эмиратах, судьи будут давать интервью после матчей.
«Мы договорились, что на зимнем турнире РПЛ в Абу-Даби мы опробуем практику комментариев со стороны судей по тем решениям, которые они будут принимать в матче. Дальше посмотрим, как на это отреагирует общественность, команды и сами судьи. Если мы действительно готовы к этому и в этом больше пользы, чем вреда — будем тиражировать эту практику. Масштабировать и применять в соревнованиях Кубка России и РПЛ», — сказал Дюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Турнир в ОАЭ пройдёт с 1 по 11 февраля 2023 года. В играх примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Послематчевые интервью арбитров — нововведение, принятое ФИФА на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
- 24 декабря 2022
-
10:48
-
10:40
-
10:19
-
10:10
-
10:00
-
09:45
-
09:42
-
09:33
-
09:25
-
09:10
-
08:47
-
08:09
-
08:00
-
07:40
-
07:17
-
07:00
-
06:04
-
05:13
-
04:58
-
04:35
-
04:14
-
04:05
-
03:36
-
03:31
-
03:30
-
03:23
-
03:18
-
03:11
-
03:05
-
03:00
-
02:56
-
02:52
-
02:44
-
02:41
-
02:32