Источник: Месси подпишет новый контракт с «ПСЖ» по схеме «1+1». Зарплата игрока вырастет

Нападающий «ПСЖ» Лионель Месси продлит контракт с французским клубом по схеме «1+1». Об этом сообщает журналист BBC Гиллем Балаге в своём «Твиттере».

По информации источника, принципиальное соглашение о продлении контракта Месси с клубом было достигнуто после четырёхмесячных переговоров отца футболиста, Хорхе, со спортивным директором «ПСЖ» Луишем Кампушем и владельцем клуба Насером Аль-Хелаифи.

Месси согласился со всеми условиями контракта, всё практически согласовано. Срок контракта составит два года, соглашение будет подписано по схеме «1+1». Зарплата аргентинца станет больше, чем по действующему контракту. Месси принял решение остаться в том числе потому, что от «Барселоны» не поступало предложения о переходе, а семья футболиста счастлива в Париже.

Возвращение Месси в родной город после победы на ЧМ: