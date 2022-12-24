Червиченко: кто сказал, что в Азии Австралия или Япония не откажутся играть с Россией?

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о возможном переходе России в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК).
«От нас и от исполкома ничего не зависит. Первично обо всём нужно с ФИФА договариваться. Не УЕФА отстранила наши клубы, а ФИФА. Там уже будет вопрос договорённостей – согласны ли европейские страны с нами играть – тогда будет полная обструкция со стороны европейских стран, при том, что УЕФА разрешила нам вернуться – это одно дело. Тогда можно азиатскую тему обсуждать.
Хотя и в азиатской теме, если помните, не всё так гладко. Ведь проблемы с европейским футболом у нас начались с поганки Польши. А потом к ним две поганки – Швеция и Чехия, подключились. А кто сказал, что такие же две поганки в Азии: Австралия и Япония, не устроят нам тоже самое, и в каком-нибудь очередном выходе на ЧМ они не откажутся играть с Россией? Поэтому проблема не в том, что исполком примет, а в глобальной работе РФС, взаимодействии и выстраивании отношений», – сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 24 декабря 2022
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