Кроос раздумывает о продлении контракта с «Реалом». Игрок примет решение в феврале

Появилась информация о сроках принятия полузащитником «Реала» Тони Кроосом решения о контракте с клубом.

Срок контракта 32-летнего полузащитника с королевским клубом истекает в конце сезона-2022/2023. Игрок раздумывает о возможном продлении соглашения. Решение будет принято не позднее февраля 2023 года. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти надеется, что Кроос останется. Возможный уход игрока связан с тем, что «Реал» интересуется Энцо Фернандесом из «Бенфики» и Джудом Беллингемом из «Боруссии», сообщает Football Espana со ссылкой на Marca. Подписание кого-либо из этих игроков будет означать снижение роли Тони Крооса в клубе.

Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в 11 матчах испанской Примеры, забил один гол и отдал две результативные передачи.