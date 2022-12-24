Диего Симеоне в футболке «Атлетико» сыграл в футбол со своими детьми. Фото

Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, нападающий «Наполи» Джованни Симеоне и форвард «Хереса Депортиво» Джанлука Симеоне сыграли в футбол в канун Рождества.

В 14 матчах чемпионата Испании «Атлетико» под руководством 52-летнего Диего Симеоне набрало 24 очка и идёт в турнирной таблице на пятом месте.

27-летний Джованни Симеоне в 13 матчах за «Наполи» во всех турнирах забил шесть голов. Он выступает за неаполитанскую команду на правах аренды из «Вероны».

24-летний Джанлука Симеоне в нынешнем сезоне в 12 матчах четвёртого дивизиона Испании забил три гола и отдал две результативные передачи.

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