Диего Симеоне в футболке «Атлетико» сыграл в футбол со своими детьми. Фото
Поделиться
Главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне, нападающий «Наполи» Джованни Симеоне и форвард «Хереса Депортиво» Джанлука Симеоне сыграли в футбол в канун Рождества.
В 14 матчах чемпионата Испании «Атлетико» под руководством 52-летнего Диего Симеоне набрало 24 очка и идёт в турнирной таблице на пятом месте.
27-летний Джованни Симеоне в 13 матчах за «Наполи» во всех турнирах забил шесть голов. Он выступает за неаполитанскую команду на правах аренды из «Вероны».
24-летний Джанлука Симеоне в нынешнем сезоне в 12 матчах четвёртого дивизиона Испании забил три гола и отдал две результативные передачи.
Аргентинские футболисты улетают с чемпионского парада по случаю победы на чемпионате мира в Катаре. Видеоролик:
Комментарии
- 24 декабря 2022
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:41
-
19:26
-
19:18
-
19:07
-
19:06
-
18:59
-
18:58
-
18:46
-
18:33
-
18:31
-
18:29
-
18:23
-
18:09
-
18:04
-
17:50
-
17:48
-
17:45
-
17:40
-
17:30
-
17:27
-
17:22
-
16:59
-
16:30
-
16:19
-
16:15
-
15:52
-
15:40
-
15:32
-
15:25
-
15:05
-
15:05
-
14:59
Партнерский контент