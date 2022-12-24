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Хуанфран поделился ожиданиями от матча с «Барселоной»

Хуанфран поделился ожиданиями от матча с «Барселоной»
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Бывший защитник «Атлетико», а ныне — акционер и менеджер клуба «Интерсити», Хуанфран Торрес поделился ожиданиями от кубкового матча с «Барселоной».

«Игра с нашим соперником — впечатляющий подарок как для клуба, так и для города. Хави, Бускетс и Жорди Альба были моими соперниками и партнёрами по сборной. Сейчас они мои друзья, и встреча с ними я новость о встрече с ними заставила меня встрепенуться», — приводит слова Хуанфрана Mundo Deportivo.

4 января 2023 года «Интерсити» сыграет с «Барселоной» в рамках Кубка Испании. «Интерсити» располагается на 16-ом месте в группе третьей по силе лиги Испании, набрав 19 очков в 17 матчах. «Барселона» лидирует в нынешнем сезоны испанской Примеры, набрав 37 очков в 14 матчах.

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