Клуб из Саудовской Аравии предложил контракт Луису Суаресу

Саудовский клуб «Аль-Халидж» обратился к агентам уругвайского нападающего Луиса Суареса, предложив футболисту контракт на 18 месяцев с зарплатой в € 5,62 млн за всё время соглашения. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям источника, «Гремио» остается первым претендентом на подписание 35-летнего футболиста, но Суарес рассмотрит все доступные варианты, прежде чем принять решение о своём следующем шаге в карьере. Ранее сообщалось, что Луис уже согласился подписать двухлетний контракт с бразильской командой.

Последним клубом 35-летнего Суареса был уругвайский «Насьонал», в составе которого Луис стал чемпионом страны. За 12 матчей игрок забил пять мячей и отдал три результативные передачи.

Сумасшедший гол Луиса Суареса в чемпионате Уругвая. Видеоролик: