«Ньюкасл» не работает над подписанием Депая. Судьба игрока решится в январе

Появилась информация об отсутствии переговоров между «Барселоной» и «Ньюкаслом» о подписании Мемфиса Депая.

«Ньюкасл» не работает над подписанием Депая и не ведёт переговоры с «Барселоной». Ожидается, что судьба игрока решится в январе 2023 года. В данный момент нет никакой конкретной информации о его будущем. Футболист сосредоточен на игре за «Барселону». Об это сообщает в твиттере инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что до чемпионата мира в Катаре Мемфис имел множество предложений от разных клубов о переходе в январское трансферное окно, а «Барселона» была не против отпустить игрока, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, но футболист остался в команде. Сборная Нидерландов с Депаем в составе дошла до четвертьфинала ЧМ-2022.