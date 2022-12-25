Защитник «Бенфики» Николас Отаменди не подпишет контракт с «Ривер Плейтом», несмотря на заинтересованность аргентинского клуба.

Футболист намерен продолжить карьеру в Европе. Срок контракта Отаменди с клубом истекает в конце сезона 2022/23. В данный момент «Бенфика» работает над продлением контракта с игроком. Клуб хочет продлить соглашение на два сезона, однако переговоры не удаётся довести до конца. Об этом сообщает в твиттере инсайдер Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 34-летний Отаменди провёл в составе «Бенфики» 12 матчей в чемпионате Португалии. Также игрок помог клубу выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. На ЧМ-2022 Отаменди вышел на поле в составе Аргентины во всех матчах команды и стал чемпионом мира.