Николас Отаменди не подпишет контракт с «Ривер Плейтом»
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Защитник «Бенфики» Николас Отаменди не подпишет контракт с «Ривер Плейтом», несмотря на заинтересованность аргентинского клуба.
Футболист намерен продолжить карьеру в Европе. Срок контракта Отаменди с клубом истекает в конце сезона 2022/23. В данный момент «Бенфика» работает над продлением контракта с игроком. Клуб хочет продлить соглашение на два сезона, однако переговоры не удаётся довести до конца. Об этом сообщает в твиттере инсайдер Фабрицио Романо.
В нынешнем сезоне 34-летний Отаменди провёл в составе «Бенфики» 12 матчей в чемпионате Португалии. Также игрок помог клубу выйти в плей-офф Лиги чемпионов с первого места в группе. На ЧМ-2022 Отаменди вышел на поле в составе Аргентины во всех матчах команды и стал чемпионом мира.
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