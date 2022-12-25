«Брентфорд» продлил контракт с главным тренером Томасом Франком
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Английский «Брентфорд» продлил контракт с главным тренером Томасом Франком до лета 2027 года. Об этом сообщил официальный сайт клуба.
49-летний Франк был назначен главным тренером «Брентфорда» в октябре 2018 года и привёл клуб к выходу в английскую Премьер-лигу в сезоне-2020/2021. В прошлом сезоне АПЛ команда финишировала на 13-м месте в турнирной таблице. Предыдущий контракт тренера был рассчитан до 2025 года.
«Брентфорд» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии сезона-2022/2023. После 15 проведённых матчей команда Франка набрала 19 очков. В ближайшем туре «Брентфорд» встретится с «Тоттенхэмом» в понедельник, 26 декабря.
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