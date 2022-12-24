Гвардиола в бешенстве! Игрок «Манчестер Сити» вернулся после ЧМ с лишним весом

Клубный футбол вернулся! На этой неделе в Англии состоялись матчи Кубка лиги, а уже в понедельник будет сыгран первый тур после паузы в АПЛ. 22 декабря «Манчестер Сити» выбил «Ливерпуль» (3:2) из Кубка лиги, а 28-го числа сыграет на выезде с «Лидсом». Во встрече с командой Джесси Марша чемпиону вновь не поможет Калвин Филлипс. Полузащитник не принял участия в матче с «Ливерпулем» и выбыл из состава по глупой причине.

Филлипс вернулся в «Манчестер Сити» с лишним весом

Летом «Манчестер Сити» заплатил € 49 млн «Лидсу» за Калвина Филлипса. 27-летний опорник должен был стать заменой ушедшему Фернандиньо, но за первую часть сезона-2022/2023 сыграл 53 минуты в четырёх матчах во всех турнирах. Почти два месяца Филлипс лечился после травмы плеча, но поехал на ЧМ-2022 в составе сборной Англии. Там хавбек дважды вышел на поле – получил 32 минуты в матче с Уэльсом и сделал голевую передачу, провёл восемь минут в игре с Сенегалом. Когда в среду футболисты вернулись в расположение «Манчестер Сити», Филлипсу сказали не тренироваться вместе с остальными. Такое решение принял Хосеп Гвардиола.

Хосеп Гвардиола главный тренер «Манчестер Сити» «Он не травмирован, он вернулся с избыточным весом. Я не знаю почему. Калвин прибыл не в том состоянии, чтобы проводить тренировки и играть. Вот почему он недоступен. Когда он будет готов, то будет играть. Потому что он нам нужен, очень. Разочарован ли я? Это личный разговор с Калвином».

Последний раз Калвин Филлипс играл 90 минут в мае. Тогда он помог «Лидсу» победить «Брентфорд» в заключительном туре АПЛ. Уже в прошлом сезоне опорник испытывал проблемы: пропустил три с половиной месяца (16 матчей) из-за травмы подколенного сухожилия. Теперь непонятно, сколько ему потребуется времени, чтобы привести себя в оптимальные кондиции.

Калвин Филлипс Фото: Adam Davy/Getty Images

Помимо лишнего веса, у Филлипса последние шесть месяцев почти не было игровой практики. А уже сейчас Гвардиоле нужен ещё один важный игрок в опорную зону. Чемпионская гонка за первое место в АПЛ уже набирает обороты…