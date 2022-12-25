Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк высказался о продлении контракта с клубом

Главный тренер «Брентфорда» Томас Франк прокомментировал продление контракта с клубом. Новое соглашение действует до лета 2027 года.

«Быть главным тренером в клубе — это как отношения. Есть взлёты и падения. В общей сложности я здесь шесть лет, что в современном футболе большой срок. И я хотел бы сказать спасибо болельщикам за поддержку, которую вы нам оказываете – игрокам, персоналу, всем, кто связан с клубом. Тепло, поддержка и доброта каждый раз, когда я встречаю фаната «Брентфорда», были удивительными, и это даёт мне дополнительную энергию для продолжения работы в будущем.



Мы атаковали Премьер-лигу в первом сезоне, и мы атакуем её во втором сезоне. Я с нетерпением жду, надеюсь, продолжения нашего прогресса и создания новых волшебных моментов вместе», — приводит слова Франка официальный сайт «Брентфорда».

Франк присоединился к «Брентфорду» в декабре 2016 года в качестве помощника главного тренера.

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