Роналдо: сборная Бразилии провела прекрасный чемпионат мира в Катаре

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо оценил выступление Пентакампеонов на чемпионате мира по футболу в Катаре.



«Несмотря на вылет в четвертьфинале, сборная Бразилии провела прекрасный чемпионат мира. Не хватило только стратегического подхода после забитого гола в матче с Хорватией. Команде нужно научиться лучше распоряжаться преимуществом. Не следует непременно отдавать все силы ради второго гола.



Необходимо использовать время, держать мяч, контролировать его, чтобы соперник бегал за ним и терял веру в то, что он способен что-то изменить. Не хватило только этого», — приводит слова Роналдо Apostagolos.



Напомним, сборная Бразилии уступила команде Хорватии в четвертьфинале мирового первенства.