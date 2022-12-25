Роналдо: сборная Бразилии провела прекрасный чемпионат мира в Катаре
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Бывший футболист сборной Бразилии Роналдо оценил выступление Пентакампеонов на чемпионате мира по футболу в Катаре.
«Несмотря на вылет в четвертьфинале, сборная Бразилии провела прекрасный чемпионат мира. Не хватило только стратегического подхода после забитого гола в матче с Хорватией. Команде нужно научиться лучше распоряжаться преимуществом. Не следует непременно отдавать все силы ради второго гола.
Необходимо использовать время, держать мяч, контролировать его, чтобы соперник бегал за ним и терял веру в то, что он способен что-то изменить. Не хватило только этого», — приводит слова Роналдо Apostagolos.
Напомним, сборная Бразилии уступила команде Хорватии в четвертьфинале мирового первенства.
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