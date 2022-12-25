«Сядьте за стол переговоров». Сергей Чепчугов обратился к РФС и УЕФА

Бывший футболист ЦСКА Сергей Чепчугов высказался о возможном выходе РФС из УЕФА.



«Футбол народная игра, любимая во всем мире. Россия заслуживает выступать на международной арене. Прежде чем делать такой серьезный шаг, необходимо всё взвесить. Сядьте за стол переговоров, поставьте песочные часы, и примите верное решение», — приводит слова Чепчугова «РБ Спорт».



Напомним, сборная России в 2022 году из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА провела только три товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина обыграли Кыргызстан (2:1), а также дважды сыграли вничью — с Таджикистаном и Узбекистаном (оба раза — 0:0).



Напомним, окончательное решение Российского футбольного союза (РФС) по переходу России в Азиатскую футбольную конфедерацию ожидается во вторник, 27 декабря.