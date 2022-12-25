Липко высказался о работе Черышева в андоррском клубе

Бывший спортивный директор «Нижнего Новгорода» Александр Липко поделился подробностями о том, в каких условиях работает возглавивший андоррскую «Санта-Колому» Дмитрий Черышев. Специалист возглавляет команду с июля 2022 года.



«Пошёл бы я работать в Андорру к Черышеву? Пошёл бы. Мы с ним вообще то на связи.



Он меня звал. Но пока нет смысла, ему нужно себя зарекомендовать, дать результат. И финансовая подушка не помешала бы, потому что деньги там небольшие. Ехать в таких условиях за границу, без семьи… Сейчас Черышеву помогает его ассистент в «Нижнем Новгороде», он поехал в Андорру один. А так зарубежный опыт интересен, конечно. Тем более что уровень первых четырех команд чемпионата этой страны, со слов Черышева и ассистента, как в ФНЛ», — цитирует Липко «Матч ТВ».



При нём команда провела восемь матчей, одержала в чемпионате Андорры восемь побед, четырежды сыграла вничью и два раза уступила. В турнире участвует восемь команд, «Санта-Колома» занимает третье место.