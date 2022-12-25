«Лион» намерен расстаться с Жеромом Боатенгом зимой

Защитник «Лиона» Жером Боатенг может покинуть французский клуб, сообщает Footmercato.



По информации источника, руководство «Лиона» рассчитывает избавиться от 34-летнего немецкого футболиста и рассматривает вариант с трансфером Боатенга в зимнее окно. Таким образом французский клуб надеется решить две проблемы: сократить расходы на зарплату, а также освободить место для нового центрального защитника. Сообщается, что к Боатенгу уже проявляет интерес один неназванный клуб.



Сам Боатенг рассчитывает остаться в «Лионе». Он этом он сообщил руководству клуба. Действующий контракт Боатенга с «Лионом» рассчитан до июня 2023 года.



Боатенг выступает за «Лион» с 2021 года. В нынешнем сезоне немецкий защитник принял участие в четырёх матчах французской Лиги 1 и не отметился результативными действиями.

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