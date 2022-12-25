«Сочи» объявил о назначении Бердыева

Футбольный клуб «Сочи» объявил в соцсетях о назначении Курбана Бердыева на должность главного тренера.

«Сочи» выложил в телеграм-канале видео, на котором изображена шахматная партия. Одновременно с ходами фигур на экране появляются достижения Курбана Бердыева. В конце видео появляется надпись «Добро пожаловать, Курбан Бекиевич!» на фоне шахматной доски. «Партия начинается», — гласит подпись к видеоролику.

Курбан Бердыев дважды выигрывал чемпионат России в составе «Рубина» — в 2008 и 2009 годах. В 2009 году он признавался лучшим тренером года по версии РФС.

«Сочи» в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги располагается на девятой строчке в турнирной таблице. На счету клуба 25 очков в 17 матчах чемпионата.