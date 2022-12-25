Ринат Дасаев: футбола много не бывает, поэтому не устал смотреть его в 2022 году

Бывший голкипер сборной России Ринат Дасаев признался, что не устал от футбола в 2022 году.

«Футбола много не бывает, поэтому не устал смотреть его в 2022 году. Хорошо, что всё показывают. Мне всё интересно — в том числе чемпионат мира и матчи европейских команд», — сказал Дасаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Напомним, чемпионат мира — 2022 в Катаре проходил с 20 ноября по 18 декабря. Победителем турнира стала сборная Аргентины, в финале одолевшая национальную команду Франции (3:3, 4:2 — по пенальти). Для аргентинцев этот трофей стал третьим в истории — ранее сборная Аргентины выигрывала чемпионаты мира 1978 и 1986 годов. Бронзовые медали чемпионата мира в Катаре завоевали футболисты сборной Хорватии.