Крауч вспомнил, как не впускал жену в дом, играя в Call of Duty с 12-летними

Бывший нападающий сборной Англии Питер Крауч рассказал об истории, во время которой разозлил жену.

«Моя карьера закончилась, когда моя жена Эбб не могла попасть домой, а я играл в Call of Duty. На мне были наушники и микрофон, а она не могла попасть домой, я и понятия не имел. Я кричал людям: «Ложитесь!» А она уже давно на улице стучит в дверь, пошла к соседям, чтобы её впустили.



А я всё еще сижу дома, в тёмной комнате, в наушниках, говорю 12-летним, чтобы они спустились и прикрыли меня. Взгляд, который она бросила на меня, был похож на «Ты неудачник!» И этот взгляд был моментом, когда я подумал, что мне лучше оставить это», — рассказал Крауч на Radio X.

Питер Крауч завершил игровую карьеру в 2019 году.

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