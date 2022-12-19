Питер Крауч: Мбаппе впечатлил, но я делал такое же дерьмо в 2006 году

Английский форвард Питер Крауч отреагировал на второй гол француза Килиана Мбаппе в финальном матче чемпионата мира с Аргентиной. Форвард с лёта отправил мяч в дальний угол ворот. Он не помог «трёхцветным» завоевать титул чемпионов мира — они уступили в серии пенальти.

«Мбаппе впечатляет, но я делал это дерьмо в 2006 году», — написал Крауч в «Твиттере».

Питер Крауч Фото: Из соцсетей

Сборная Аргентины завоевала свой третий титул на мировых первенствах.



Таким образом, южноамериканская команда обошла по этому показателю команды Франции и Уругвая, на счету которых по две победы. Лидером по этому показателю является сборная Бразилии – на счету «селесао» пять титулов. По четыре раза чемпионами мира становились Германия и Италия.



Сборная Аргентины на групповом этапе чемпионата мира обошла команды Польши, Мексики и Саудовской Аравии. В 1/8 финала команда Лионеля Скалони обыграла Австралию – 2:1. В четвертьфинальной встрече южноамериканцы в драматичном матче оказались сильнее Нидерландов – «оранжевые» избежали поражения в основное время, уступая 0:2, но уступили в серии пенальти. В полуфинальной встрече Аргентина разгромила Хорватию – 3:0.

Какие сборные чаще всего играли в финалах ЧМ: