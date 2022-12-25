Дзюба сыграл на турнире выпускников «Спартака» и одержал победу
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В Сокольниках прошел традиционный турнир выпускников академии «Спартака», ежегодно собирающий несколько поколений красно-белых.
В турнире выступали спартаковцы 1973, 1975, 1976, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1988, 1989, 1990 и 1991 годов рождения. Артём Дзюба, родившийся в 1988 году, принял участие в соревнованиях. В полуфинале «Спартак-88» прошёл в серии пенальти команду выпускников 1990 года рождения, а в финале обыграл «Спартак-82» со счётом 1:0.
Кроме Дзюбы, в соревнованиях приняли участие Павел Погребняк, Александр Зотов, Роман Шишкин, Егор Титов и другие экс‑игроки красно‑белых. Об этом сообщает сайт академии клуба.
Артём Дзюба находился в «Спартаке» в 2006–2015 годах, после чего перешёл в «Зенит».
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- 25 декабря 2022
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