Глава РФС Дюков: при новом лимите выросло игровое время россиян

Глава РФС Александр Дюков высказался о новом лимите на легионеров в Российской Премьер-Лиге.

«Оправдал ли себя новый лимит? Рано делать выводы. Давайте дождёмся завершения сезона, после этого подведём итоги. На данный момент мы видим, что выросли количество россиян в заявке и их игровое время, несмотря на этот лимит. Радует, что наши молодые игроки получают больше времени на поле», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

С сезона-2022/2023 в РПЛ действует новый лимит на легионеров: в заявку на сезон клубы вправе вносить не более 13 иностранных футболистов, из которых одновременно на поле в матче за один клуб могут находиться не более восьми игроков. Ранее в РПЛ действовал лимит на легионеров по схеме «8+17».