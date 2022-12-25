Дюков рассказал, что обсуждал с Карпиным возможный переход России в АФК
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Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о разговорах с главным тренером национальной команды России Валерием Карпиным о возможном переходе страны в Азиатскую футбольную конфедерацию.
«Валерий Георгиевич высказался по этому поводу несколько раз. Те комментарии, которые он дал, показывают, что он скорее поддерживают эту идею. Мы с ним обсуждали эту тему и пришли к тому, что лучше играть, чем не играть — такое мнение Карпина», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».
Напомним, сборная России в 2022 году из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА провела только три товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина обыграли Кыргызстан (2:1), а также дважды сыграли вничью — с Таджикистаном и Узбекистаном (оба раза — 0:0).
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