Дюков рассказал, что обсуждал с Карпиным возможный переход России в АФК

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал о разговорах с главным тренером национальной команды России Валерием Карпиным о возможном переходе страны в Азиатскую футбольную конфедерацию.



«Валерий Георгиевич высказался по этому поводу несколько раз. Те комментарии, которые он дал, показывают, что он скорее поддерживают эту идею. Мы с ним обсуждали эту тему и пришли к тому, что лучше играть, чем не играть — такое мнение Карпина», — приводит слова Дюкова «РБ Спорт».

Напомним, сборная России в 2022 году из-за санкций со стороны ФИФА и УЕФА провела только три товарищеских матча. Подопечные Валерия Карпина обыграли Кыргызстан (2:1), а также дважды сыграли вничью — с Таджикистаном и Узбекистаном (оба раза — 0:0).