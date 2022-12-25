Юрий Сёмин: возвращение Бердыева в РПЛ — большой плюс для российского футбола!
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на возвращение Курбана Бердыева в Российскую Премьер-Лигу. Сегодня, 25 декабря, «Сочи» объявил о назначении специалиста на пост главного тренера команды.
«Возвращение Бердыева в РПЛ — большой плюс для российского футбола! В том числе и для «Сочи». К ним приходит опытный тренер, который принёс в наш футбол очень много положительного и светлого. У Курбана Бекиевича много памятных побед. Все прекрасно помнят победу его «Рубина» над «Барселоной». Это высококлассный тренер. Желаю ему удачи!» — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
В текущем сезоне РПЛ «Сочи» набрал 25 очков в 17 встречах и занимает девятое место в турнирной таблице.
Новость по теме«Сочи» объявил о назначении Бердыева
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