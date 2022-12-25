Гранат: у Бердыева всё получится в «Сочи». При нём команда будет расти и прогрессировать

Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».



«Не удивлён, что Курбан Бекиевич всё-таки вернулся в РПЛ. Знакомое место, где он работал долгие годы. Чемпионат России сильнее иранского. Думаю, что здесь ему будет поинтереснее.



Бердыев уже работал со многими специалистами и игроками, которые сейчас находятся в «Сочи». Это команда с большими амбициями. Думаю, у Бердыева всё получится — «Сочи» будет расти и прогрессировать при нём. Желаю Курбану Бекиевичу удачи!» — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

После 17 туров сочинцы набрали 25 очков и занимают девятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.