Гранат: у Бердыева всё получится в «Сочи». При нём команда будет расти и прогрессировать
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Бывший защитник «Динамо» и «Спартака» Владимир Гранат высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».
«Не удивлён, что Курбан Бекиевич всё-таки вернулся в РПЛ. Знакомое место, где он работал долгие годы. Чемпионат России сильнее иранского. Думаю, что здесь ему будет поинтереснее.
Бердыев уже работал со многими специалистами и игроками, которые сейчас находятся в «Сочи». Это команда с большими амбициями. Думаю, у Бердыева всё получится — «Сочи» будет расти и прогрессировать при нём. Желаю Курбану Бекиевичу удачи!» — сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
После 17 туров сочинцы набрали 25 очков и занимают девятую позицию в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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