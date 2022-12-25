Marca рассказала, почему Депай может не покинуть «Барселону» в зимнее трансферное окно

Контракт нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая истекает летом 2023 года, однако его будущее до сих пор не определено. Голландскому футболисту поступало множество предложений, в том числе от «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла» и «Ромы», но нападающий всё ещё остаётся игроком каталонского клуба. Как сообщает издание Marca, в руководстве клуба считают, что Депай лично блокирует все предложения, чтобы летом уйти свободным агентом.
Основная причина такого поступка — подписной бонус, который голландец может получить в случае перехода в новый клуб на правах свободного агента. Также Мемфис рассчитывает играть за клуб, выступающий в Лиге чемпионов.
При этом сама «Барселона» хотела бы выручить хоть какие-то деньги за игрока, который провёл за клуб на поле в этом сезоне всего 131 минуту. Также сине-гранатовые хотели бы разгрузить зарплатную ведомость, чтобы осуществить подписание других игроков.
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