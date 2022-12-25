Фотограф раскрыл историю создания снимка Месси с Кубком мира, побившим рекорд в Instagram*

Британский фотограф Шон Боттерилл, сделавший знаменитое фото аргентинского нападающего Лионеля Месси с Кубком мира в руках, рассказал об истории создания этого снимка. После церемонии форвард опубликовал фото на своей странице в Instagram* и побил рекорд социальной сети по количествам «лайков».
Фото: Фотография из соцсети Лионеля Месси
«Месси долго сидел со своей семьёй после церемонии. В конце концов он встал и подошёл к фанатам, которые скандировали его имя. Так что я ждал возле ворот перед рекламным щитом с аргентинскими болельщиками. А потом всё произошло очень быстро. Месси нырнул под ворота и вдруг оказался прямо передо мной, на плечах бывшего одноклубника Серхио Агуэро. Это было сюрреалистично.
Рекорд в 72 миллиона лайка просто безумие. Это больше, чем население Великобритании. Его обрезка для соцсети продумана, потому что изображение имеет ещё большее значение, когда видны только он и трофей. Но мне больше нравится оригинал с более широким углом, потому что в нём больше атмосферы, с хаосом вокруг него, лицами, смотрящими на него с благоговением, и снимающих его на телефоны людьми», — приводит слова Боттерилла Bild.
* – деятельность компании Meta, которая является владельцем соцсетей Facebook и Instagram, запрещена в России
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