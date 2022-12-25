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Рональд де Бур: какая разница, кто второй? Месси на вершине и значительно опережает всех

Рональд де Бур: какая разница, кто второй? Месси на вершине и значительно опережает всех
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Бывший игрок сборной Нидерландов и «Барселоны» Рональд де Бур высказался о форварде Аргентины и «Пари Сен-Жермен» Лионеле Месси.

«Лионель Месси идёт первым, затем оборачивается, смотрит назад 10 секунд – только тогда появляется второй номер. Какая разница, кто именно второй? Суть в том, что Месси на высочайшем уровне и значительно опережает других футболистов», — приводит слова де Бура Sky Sports.

Лионель Месси вместе с командой Аргентины одержал победу на чемпионате мира в Катаре. Южноамериканцы в финале турнира обыграли Францию (3:3, 4:2 пен.). Для игрока «ПСЖ» это первый титул чемпиона мира. Кроме того, аргентинец был признан самым ценным игроком турнира.

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