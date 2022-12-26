Осинькин: Сычевой был номер один в шорт-листе «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался о переходе в самарский клуб Владимира Сычевого.
«В первую очередь мы бы хотели в клубе определённой стабильности и не хотели бы в больших количествах продавать своих лидеров. Нас во всём устраивал Глушенков, но он получил достойное предложение, ушёл в другой клуб. Мы получили за него хорошую компенсацию и без нападающего остаться не могли. У нас есть молодые ребята, но нужна была ещё одна проверенная в рамках РПЛ боевая единица. Сычевой был очень интересным вариантом, в нашем шорт-листе был под номером один.
Благодаря усилиям губернатора Самарской области Дмитрия Азарова и спортивного отдела клуба мы сумели подписать с ним контракт. Надеемся на плодотворное сотрудничество. Он может нам дать новые опции. Владимир – крупный парень, а нашей «мелкой» команде не хватает иногда габаритов. Надеемся, его умения вести силовую борьбу и играть в достаточно активный футбол с большим количеством движения нашей команде помогут. Надеемся, что он и дальше будет прогрессировать, будет таким же ярким бомбардиром теперь в нашей команде», — приводит слова Осинькина Metaratings.
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