Андрей Каряка: Сычевой продолжит забивать кучу голов и в «Крыльях Советов»

Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о решении Владимира Сычевого перейти в самарский клуб.



«Сычевой — это усиление для «Крыльев». Пиняев уходит, поэтому Сычевой поможет самарцам. Владимир хорошо себя проявил в первой части, забил кучу голов. Думаю, и в «Крыльях» он продолжит забивать. Если Сычевого купили, то он без проблем должен вписаться в игру команды», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».



В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России.



Ранее Сычевой объявил, что собирается выступать за самарские «Крылья Советов» под фамилией Писарский. Игрок решил взять фамилию отчима.