Андрей Каряка: Сычевой продолжит забивать кучу голов и в «Крыльях Советов»
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Бывший футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка высказался о решении Владимира Сычевого перейти в самарский клуб.
«Сычевой — это усиление для «Крыльев». Пиняев уходит, поэтому Сычевой поможет самарцам. Владимир хорошо себя проявил в первой части, забил кучу голов. Думаю, и в «Крыльях» он продолжит забивать. Если Сычевого купили, то он без проблем должен вписаться в игру команды», — приводит слова Каряки «РБ Спорт».
В нынешнем сезоне Сычевой принял участие в 15 матчах за «Оренбург» в Российской Премьер-Лиге и забил 14 голов. На данный момент нападающий возглавляет список бомбардиров чемпионата России.
Ранее Сычевой объявил, что собирается выступать за самарские «Крылья Советов» под фамилией Писарский. Игрок решил взять фамилию отчима.
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