Журналист: Месси не просил «ПСЖ» показать кубок ЧМ-2022 на «Парк де Пренс»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси не просил руководство клуба предоставить ему возможность показать кубок мира на домашнем стадионе парижан, сообщает журналист RMC Sport Артур Перро.

Ранее сообщалось о том, что 35-летний аргентинец якобы хочет продемонстрировать французским болельщикам кубок мира на следующем домашнем матче парижан. Он будто бы попросил руководство «ПСЖ» на это разрешение, но боссы клуба побоялись реакции фанатов.

Напомним, Месси вместе со сборной Аргентины стал чемпионом мира впервые в карьере.



Сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года. Месси забил семь голов и сделал три голевые передачи за семь сыгранных на турнире в Катаре матчей, в том числе голевой дубль в финале мундиаля с Францией (3:3, 4:2 пен.).

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