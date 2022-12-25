На ЧМ-2022 у Аргентины был особенный талисман. Это лучший друг Месси

Когда Серхио Агуэро уходил из «Манчестер Сити», он подарил каждому работнику на базе клуба часы с гравировкой «Gracias! Kun Agüero». А ещё аргентинец разыграл между сотрудниками свой Range Rover – жест человека с большим сердцем. К сожалению, в «Барселоне» сердце форварда уже не работало как часы, и из-за аритмии врачи настоятельно рекомендовали Куну завершить карьеру в 33 года.

Это стало огромным ударом не только для футболиста и его семьи – очень сильно расстроился лучший друг нападающего – Лионель Месси. Семикратный обладатель «Золотого мяча» надеялся, что вместе с кумом (Серхио крестил сына Лео – Тьяго, а Лионель – Бенджамина, сына Куна и внука Марадоны) им наверняка покорится Кубок мира, но пришлось играть за себя и «за того парня». Однако Агуэро всё же прилетел в Катар и заряжал Аргентину за пределами поля: наградой стала возможность поднять трофей над головой наравне с другими игроками.

Месси сравнил себя и Агуэро с уставшей друг от друга супружеской парой

У Куна и Лео настолько особенные отношения, что в отсутствие Месси в лагере сборной из-за травмы или дисквалификации он разрешал Агуэро брать 10-й номер – для друга ничего не жалко. «Бро, тебе десятка не жмёт?» – подколол Лео приятеля перед товарищеским матчем аргентинцев с Боснией и Герцеговиной в 2013 году. В ответ Кун оформил дубль.

Парни знакомы с 16 лет и сразу сблизились, неизменно деля в команде один гостиничный номер. Даже странно, как они ладят – педантичный и немногословный Лионель всегда ворчал на бесшабашного весельчака и большого любителя поспать Серхио. «Мы словно уставшая друг от друга супружеская пара. Он тот ещё нытик. Я всегда засыпаю перед телевизором, и на следующее утро Лео всегда бурчит, что не выспался из-за меня», – ухмылялся Агуэро.

Лео Месси и Серхио Агуэро после победы на Олимпиаде 2008 года Фото: Koji Watanabe/Getty Images

Как-то Агуэро пропустил матч Аргентины и в шутку спросил Месси, с кем его поселили. «Не волнуйся, душа моя, я один», – потроллил друга Лео. Агуэро подмигнул в ответ: «Не вздумай мне изменить!» В тяжёлую минуту близкие люди всегда могут рассчитывать друг на друга. Много лет назад Кун сильно переживал из-за смерти в автокатастрофе одноклубника по «Индепендьенте» Эмилиано Молины, и Лео был первым, кто поддержал товарища. Нашёл он нужные слова и после сбоя сердца Серхио.

«У нас были взлёты и падения, но всё это нас только объединило и сделало друзьями. Уверен, ты останешься счастливым, потому что ты человек, который излучает счастье. Любящие тебя люди будут с тобой и дальше. Просто в твоей жизни наступил новый этап. Я уверен, ты будешь идти дальше с улыбкой», – гласило открытое письмо Месси другу.

Агуэро не сыграл ни минуты в квалификации ЧМ-2022

После победы Аргентины в финале ЧМ-2022 над Францией мир облетели фото, как Серхио наравне со всеми поднимает Кубок мира, хотя непричастным к победе людям запрещено даже прикасаться к трофею. Формально Серхио и правда не имеет отношения к победе команды Скалони – он хоть и завершил карьеру прошлой осенью, но не успел сыграть ни одного матча даже в квалификации турнира. Старт отбора в 2020 году он пропустил из-за проблем с коленом, после вне футбола его оставило повреждение подколенного сухожилия.

Кун попал в обойму сборной в июне 2021 года в выездной игре квалификации к чемпионату мира с Колумбией (2:2), но весь матч в Барранкилье просидел в запасе. Свою последнюю игру за Аргентину нападающий провёл в четвертьфинале Кубка Америки – 2021 с Эквадором (3:0) и помог команде выиграть турнир, хотя больше на поле не появлялся. Последний гол за сборную Агуэро датирован ещё 19 ноября 2019 года в товарищеской игре с Уругваем (2:2) – он замкнул головой навес Месси со штрафного.

Серхио Агуэро вручает Лионелю Месси награду лучшему игроку матча Аргентина — Хорватия Фото: Из личного архива Агуэро

Всего на счету Куна 101 игра, 41 мяч и 19 ассистов в составе сборной Аргентины. Весьма презентабельная статистика, но к последним успехам команды как футболист друг Месси имеет опосредованное отношение. Однако это не отменяет того факта, что в Катаре Серхио стал неформальным талисманом сборной, хотя изначально у него были совсем другие планы. В марте Агуэро сообщил, что отклонил предложение присоединиться к тренерскому штабу Аргентины на чемпионате мира. «Я поговорил с президентом Аргентинской футбольной ассоциации Чики Тапиа и чётко дал понять, что хочу хорошо провести время в Катаре. Я буду доступен на любом мероприятии, связанном со сборной Аргентины, в качестве посла, но я не хочу нести повседневную ответственность за команду», – признался Кун.

Экс-нападающий присоединился к команде комментаторов ESPN Argentina, чтобы дать бесценную информацию о сборной. И тут что-то пошло не так. За несколько дней до первого матча группового этапа с Саудовской Аравией Серхио заявил, что ему было отказано в доступе на тренировочную базу команды. «Если они не хотят меня видеть, ничего страшного, но скажите мне это в лицо, – полыхнул аргентинец в прямом эфире на YouTube. – Мне сказали, что решение исходит сверху».

И всё же Кун не терял связь с коллективом. По ходу турнира он провёл прямую трансляцию на Twitch, к которой присоединились Месси и ещё несколько игроков сборной. «Где вы, ребята?» – спросил Серхио. «В нашей комнате», – ответил Лео, который на самом деле жил в Катаре с Папу Гомесом. Похоже, чиновники сборной осознали, насколько круто Серхио влияет на атмосферу в команде, и допустили его к тренировкам и другим мероприятиям сборной.

Он праздновал вместе с игроками на поле победу над Нидерландами в четвертьфинале, а в следующей стадии вручил Месси приз лучшему игроку матча за победу над Хорватией.

Поднял трофей над головой, стучал в барабан и оскорбил Камавинга

Ближе к концу турнира роль Куна возросла ещё больше. Если до старта ЧМ-2022 он хотел круто потусить в Катаре, то теперь осознал, что может дать команде необходимый импульс для победы. Он договорился с руководством о вхождении в тренерский штаб. Накануне финала с французами Серхио принял участие в тренировке, забил и отразил пенальти. Более того, в последние дни на турнире он заселился в номер к Месси и, конечно же, проспал на одну из тренировок.

Лионель Месси на плечах у лучшего друга после победы в финале ЧМ-2022 Фото: из личного архива Серхио Агуэро

Во время финала Агуэро сильно нервничал: он закрыл лицо руками, когда Месси пробивал пенальти на 23-й минуте, и сходил с ума в другие моменты матча. После финального свистка Кун бросился обнимать аргентинцев на поле быстрее, чем кто-либо на скамейке запасных. Поскольку Месси был очевидным центром празднования, не было более достойной поддержки для уникального футбольного таланта, чем лучший друг.

Серхио носил Лео на плечах – явная отсылка к празднованию Марадоны в 1986 году. Затем он попросил барабан у самого известного аргентинского фаната по прозвищу Тула (мужчине уже 82 года, и это его 13-й ЧМ) и стучал так, что у всех заложило уши. В этот момент Кун щеголял на поле в футболке с 19-м номером, а после церемонии награждения присоединился к команде и тоже поднял трофей над головой. Имеет право, раз уж он официально член тренерского штаба сборной, и медаль свою точно получит.

Кун справился с ролью талисмана и ментора команды на все 100 процентов. Он так вошёл в раж, что зачем-то во время прямого эфира на Twitch из раздевалки команды оскорбил француза Эдуардо Камавинга, назвав его «членоголовым». Впрочем, другие аргентинцы творили не менее жёсткую дичь, поэтому несдержанность Агуэро можно понять. Особенно если учесть, что эта победа была нужна Серхио не меньше, чем его другу. С раненым сердцем это был единственный шанс достойно попрощаться с футболом. Возможно, теперь у каждого члена сборной Аргентины появятся часы с надписью «Gracias! Kun Agüero».