Виталий Дьяков: «Сочи» с Бердыевым будет в районе шестого-седьмого места

Бывший защитник «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».
«Возвращение Бердыева — это плюс для всего российского футбола. Давно его не было. Думаю, что это новый стимул для Бердыева. Всем будет интересно следить за «Сочи», в какой футбол они будут играть. У него много сильных сторон, а мелочей не бывает. Он сильный как тактик, основной плюс – командная игра в обороне. Его команда очень хорошо это выполняет.
Человек добивался таких успехов не с самыми именитыми командами. Два раза приводил «Рубин» к чемпионству, в которое мало кто верил. С «Ростовом» занимал второе место, выходил в Лигу чемпионов. Не думаю, что кто-то даёт Бердыеву какие-то шансы. Это очень именитый человек. Добивался больших результатов. Скорее всего, он закончит тренерскую карьеру тогда, когда сам посчитает нужным, а не когда его кто-то будет списывать.
Жду ли я рывка «Сочи»? Не думаю, что они будут бороться за какие-то места в пятёрке или тройке. Наверное, займут в районе шестого-седьмого места. Почему сейчас назначили Бердыева? Думаю, что уже закладывают фундамент, чтобы строить команду на следующий сезон. Чего-то интересного и серьёзного надо ждать в следующем чемпионате», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».
- 26 декабря 2022
-
08:30
-
07:58
-
07:45
-
07:10
-
06:36
-
06:12
-
06:10
-
05:48
-
05:40
-
05:29
-
05:23
-
04:57
-
04:50
-
04:43
-
04:38
-
04:17
-
03:54
-
03:51
-
03:49
-
03:49
-
03:44
-
03:21
-
03:13
-
03:07
-
02:47
-
02:45
-
02:36
-
02:27
-
02:17
-
02:08
-
01:59
-
01:33
-
01:23
-
00:56
-
00:39