Виталий Дьяков: «Сочи» с Бердыевым будет в районе шестого-седьмого места

Бывший защитник «Ростова» и московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о назначении Курбана Бердыева на пост главного тренера «Сочи».

«Возвращение Бердыева — это плюс для всего российского футбола. Давно его не было. Думаю, что это новый стимул для Бердыева. Всем будет интересно следить за «Сочи», в какой футбол они будут играть. У него много сильных сторон, а мелочей не бывает. Он сильный как тактик, основной плюс – командная игра в обороне. Его команда очень хорошо это выполняет.

Человек добивался таких успехов не с самыми именитыми командами. Два раза приводил «Рубин» к чемпионству, в которое мало кто верил. С «Ростовом» занимал второе место, выходил в Лигу чемпионов. Не думаю, что кто-то даёт Бердыеву какие-то шансы. Это очень именитый человек. Добивался больших результатов. Скорее всего, он закончит тренерскую карьеру тогда, когда сам посчитает нужным, а не когда его кто-то будет списывать.

Жду ли я рывка «Сочи»? Не думаю, что они будут бороться за какие-то места в пятёрке или тройке. Наверное, займут в районе шестого-седьмого места. Почему сейчас назначили Бердыева? Думаю, что уже закладывают фундамент, чтобы строить команду на следующий сезон. Чего-то интересного и серьёзного надо ждать в следующем чемпионате», — приводит слова Дьякова «РБ Спорт».