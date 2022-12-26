Фёдоров: переход России в АФК — спорный вопрос. ФИФА и УЕФА не хотят терять нас

Бывший и. о. главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров высказался по поводу возможного перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию. Напомним, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранил российские клубы и сборные от соревнований под своей эгидой.

«Думаю, мы не уйдём в Азию. Всё-таки я надеюсь на лучшее. Сначала говорили, что 23-го объявят, потом 27-го. Теперь уже пишут, что до 31-го числа всё должно решиться. Переход – это очень спорный вопрос. Пока наши руководители в РФС все за и против не взвесят, такого поспешного решения принимать не будут. Да и ФИФА и УЕФА не хотят терять Россию, для них это тоже большой минус.

Вопрос о возможном попадании через АФК на чемпионат мира кажется спорным. Нас отстранила ФИФА, так почему они не могут сделать то же самое, когда мы будем в АФК? Если бы решение было только УЕФА, то тут – да, возможно, это было бы решением. Но ведь нас отстранили совместно и ФИФА, и УЕФА.

Если мы будем в АФК, ФИФА и АФК не могут вновь принять решение о нашем бане? Или мы от этого застрахованы и нам кто-то даёт гарантии? Может повториться то же самое? И какой тогда смысл в этом переходе?» – приводит слова Фёдорова Metaratings.