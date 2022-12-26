Роберт Левандовски объяснил решение перейти в «Барселону» летом 2022 года

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски объяснил решение перейти в испанский клуб летом 2022 года.

«Конечно, я знал, что «Барселона» — большой клуб. За каждым углом вы видите, насколько это большой клуб. Это огромный вызов для меня, и я тоже хотел стать частью этого нового проекта.



«Когда вы выходите на «Камп Ноу», вы можете быть немного уставшими, но я получаю дополнительную энергию, когда вижу стадион, я вижу болельщиков, и это много значит для меня», — приводит слова Левандовского пресс-служба «Барселоны» на официальном сайте.

34-летний Левандовски в 28 матчах нынешнего сезона за клуб и сборную Польши забил 21 мяч и отдал семь результативных передач во всех турнирах. Соглашение между сторонами истекает в 2026 году.

Левандовски («Барселона») удален за вторую желтую. Видеоролик:

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