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Мбаппе уступает в скорости Усэйну Болту. Холанд медленнее Джоковича, но быстрее Уэстбрука

Мбаппе уступает в скорости Усэйну Болту. Холанд медленнее Джоковича, но быстрее Уэстбрука
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Испанское издание Marca провело исследование, чтобы определить самого быстрого среди представителей игровых видов спорта и сравнить их показатели с рекордом известного ямайского бегуна Усэйна Болта на 100 метрах.

Для исследования издание провело моделирование бега на 100 метров представителей нескольких видов спорта, взяв за основу максимально зафиксированную скорость каждого спортсмена. Для моделирования были выбраны футболисты Килиан Мбаппе («ПСЖ») и Эрлинг Холанд («Манчестер Сити»), баскетболист Рассел Уэстбрук («Лос-Анджелес Лейкерс»), теннисист Новак Джокович, регбист Джона Лому и игрок в американский футбол Тайрик Хилл («Майами Долфинс»).

По результатам моделирования было определено, что самым быстрым спортсменом в беге на 100 метров является Килиан Мбаппе с результатом в 11 секунд. Футболист «ПСЖ» уступил рекорду Болта 1,02 секунды. Вторым стал Лому с результатом 11,01. Эрлинг Холанд с результатом в 11,06 уступил Джоковичу и Хиллу, Уэстбрук же оказался самым медленным участником смоделированного спринта.

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Достижения Килиана Мбаппе на ЧМ-2022

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