Защитник «Торино» Буонджорно: тренер мне говорил: «Доброе утро, но как твоё имя?»

Защитник «Торино» Алессандро Буонджорно рассказал о забавных ситуациях, связанных со своей фамилией, которая на итальянском звучит как «Доброе утро».
«Сейчас, когда мне нужно кому-то представиться, я говорю: «Алессандро Буонджорно, как приветствие». Я делаю это сразу, чтобы избежать недопонимания. У меня было такое в первый день в «Торино». Я вышел на поле, тренер спросил меня: «Как тебя зовут?» И я говорю ему: «Буонджорно». А он отвечает: «И тебе доброе утро, как тебя зовут?» А я: «Нет, нет, это я Буонджорно». И это продолжалось несколько минут… После этого момента это превратилось в некий ритуал. Происходит со мной постоянно, мне говорят: «Я думал, ты шутишь!» Мне даже говорят, что я тщеславный, потому что всякий раз, когда я кого-то приветствую, я произношу свою фамилию!» — приводит слова Буонджорно La Gazzetta dello Sport.
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- 26 декабря 2022
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