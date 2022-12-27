Роналду — лучший бомбардир официальных международных матчей за клуб и сборную

IFFHS назвала лучших бомбардиров в истории.



Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших бомбардиров в истории. В зачет шли голы, забитые в официальных международных клубных соревнованиях (континентальных и мировых), а также голы, забитые за национальную сборную.



Первое место занял Криштиану Роналду (270 голов). На втором месте – Лионель Месси (235), на третьем – Роберт Левандовски (178).



Весь список выглядит так:



1. Криштиану Роналду (Португалия) – 270 голов;



2. Лионель Месси (Аргентина) – 235;



3. Роберт Левандовски (Польша) – 178;



4. Герд Мюллер (Германия) – 137;



5. Неймар (Бразилия) – 136;



6. Карим Бензема (Франция) – 128;



7. Рауль (Испания) – 123;



8. Али Даеи (Иран) – 122;



9. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 122;



10. Луис Суарес (Уругвай) – 121;



11. Златан Ибрагимович (Швеция) – 119;



12. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 117;



13. Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар) – 115;



14. Андрей Шевченко (Украина) – 115;



15. Эдинсон Кавани (Уругвай) – 113;



16. Роналдо (Бразилия) – 112;



17. Тьерри Анри (Франция) – 110;



18. Ромарио (Бразилия) – 109;



19. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 108;



20. Самюэль Это′О (Камерун) – 105.

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