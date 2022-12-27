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Роналду — лучший бомбардир официальных международных матчей за клуб и сборную

Роналду — лучший бомбардир официальных международных матчей за клуб и сборную
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IFFHS назвала лучших бомбардиров в истории.

Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших бомбардиров в истории. В зачет шли голы, забитые в официальных международных клубных соревнованиях (континентальных и мировых), а также голы, забитые за национальную сборную.

Первое место занял Криштиану Роналду (270 голов). На втором месте – Лионель Месси (235), на третьем – Роберт Левандовски (178).

Весь список выглядит так:

1. Криштиану Роналду (Португалия) – 270 голов;

2. Лионель Месси (Аргентина) – 235;

3. Роберт Левандовски (Польша) – 178;

4. Герд Мюллер (Германия) – 137;

5. Неймар (Бразилия) – 136;

6. Карим Бензема (Франция) – 128;

7. Рауль (Испания) – 123;

8. Али Даеи (Иран) – 122;

9. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 122;

10. Луис Суарес (Уругвай) – 121;

11. Златан Ибрагимович (Швеция) – 119;

12. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 117;

13. Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар) – 115;

14. Андрей Шевченко (Украина) – 115;

15. Эдинсон Кавани (Уругвай) – 113;

16. Роналдо (Бразилия) – 112;

17. Тьерри Анри (Франция) – 110;

18. Ромарио (Бразилия) – 109;

19. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 108;

20. Самюэль Это′О (Камерун) – 105.

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