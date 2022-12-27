Роналду — лучший бомбардир официальных международных матчей за клуб и сборную

IFFHS назвала лучших бомбардиров в истории.
Международная федерация футбольной истории и статистики опубликовала список лучших бомбардиров в истории. В зачет шли голы, забитые в официальных международных клубных соревнованиях (континентальных и мировых), а также голы, забитые за национальную сборную.
Первое место занял Криштиану Роналду (270 голов). На втором месте – Лионель Месси (235), на третьем – Роберт Левандовски (178).
Весь список выглядит так:
1. Криштиану Роналду (Португалия) – 270 голов;
2. Лионель Месси (Аргентина) – 235;
3. Роберт Левандовски (Польша) – 178;
4. Герд Мюллер (Германия) – 137;
5. Неймар (Бразилия) – 136;
6. Карим Бензема (Франция) – 128;
7. Рауль (Испания) – 123;
8. Али Даеи (Иран) – 122;
9. Ференц Пушкаш (Венгрия) – 122;
10. Луис Суарес (Уругвай) – 121;
11. Златан Ибрагимович (Швеция) – 119;
12. Эдин Джеко (Босния и Герцеговина) – 117;
13. Дидье Дрогба (Кот-д′Ивуар) – 115;
14. Андрей Шевченко (Украина) – 115;
15. Эдинсон Кавани (Уругвай) – 113;
16. Роналдо (Бразилия) – 112;
17. Тьерри Анри (Франция) – 110;
18. Ромарио (Бразилия) – 109;
19. Ромелу Лукаку (Бельгия) – 108;
20. Самюэль Это′О (Камерун) – 105.
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